«в ходе беседы удалось обсудить трассировку Северного дублера Кутузовского проспекта. (…) Жители Фили-Давыдкова узнали о том, что в ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта будет сохранен их любимый яблоневый сад»

заместитель Главы управы района

Яблоневый сад, о судьбе которого так беспокоятся старожилы и молодежь района, сносить не собираются. Наоборот, планируется подсадка дополнительных саженцев яблонь и груш

передали слова возмущения тем, как власти решили завершить юбилейный год 75 летия Победы, - вырубкой, уничтожением самого большого яблоневого сада на территории Москвы. Сада, посаженного участниками той войны…

в начале декабря в парке на улице Ивана Франко, рядом с префектурой ЗАО, спили вековую дубовую рощу под строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Был уничтожен и знаменитый 300-летний Кунцевский дуб

рекомендации федеральных властей по этой теме, да и обещания самих московских властей оказались похерены.