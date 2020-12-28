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Общество     28.12.2020 14:31

Власти Москвы злодейски сносят яблоневый сад на Кутузовском проспекте

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Теги:  Москва  Кутузовский проспект  дублер  яблоневый сад  мнение редактора 

27 декабря. Mossovetinfo.ru - В эти дни московские власти ударно завершают снос яблоневого сада на Кутузовском проспекте на территории районов Дорогомилово и Фили-Давыдково.

Хронология взаимодействия общества, населения, избирателей, активистов, ветеранов районов Западного округа с властями по этой теме показывает, что все, что власти обещают перед выборами они способны вероломно нарушить.

Накануне выборов мэра Сергея Собянина в 2018 году, по мере желания властей построить в центре города первую платную магистраль и после появления этого проекта в СМИ, жители Фили-Давыдково и Дорогомилово активно стали требовать не уничтожать здесь значимую для районов экологическую территорию, - большой яблоневый сад, посаженный участниками войны и пионерами в послевоенные годы.

Уже в период избирательной кампании мэра, в июле 2018 года, префект округа Алексей Александров на большой встрече с жителями ответил на их вопросы. «в ходе беседы удалось обсудить трассировку Северного дублера Кутузовского проспекта. (…) Жители Фили-Давыдкова узнали о том, что в ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта будет сохранен их любимый яблоневый сад», - писала 12.07.2018 г. официальная окружная газета «На Западе Москвы».

27 августа 2018 года, за две недели до выборов мэра в районе Фили-Давыдково ветеранские организации провели конференцию «О подготовке и участии в выборах мэра г. Москвы 9 сентября 2018 года».
С докладами выступили председатель окружного Совета ветеранов генерал-лейтенант Виталий Скрябин и председатель районного Совета ветеранов Юлия Кирий.
Генерал-лейтенант Виталий Скрябин в своем докладе напомнил: «Мудрый философ Древней Греции Платон 2,5 миллиона лет назад сказал: «Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Мы это пережили... Все выстоял наш город, за этим стоят прежде всего простые москвичи. Москва – наш город, мы его получили от своих предков, и мы вносим посильный вклад в его развитие сегодня, и должны передать в максимальном порядке нашим потомкам, детям и внукам. Все мы несем ответственность за качество городского управления». Об этом писала окружная газета «На Западе Москвы», новости районов, 30.08.2018г.
В том же материале сообщалось, что: «В прениях выступил заместитель Главы управы района Александр Анищенко. Он назвал наиболее важные для жителей преобразования последних лет, как то улучшение работы общественного транспорта, расширение сети детских площадок и повышение их качества. Яблоневый сад, о судьбе которого так беспокоятся старожилы и молодежь района, сносить не собираются. Наоборот, планируется подсадка дополнительных саженцев яблонь и груш. Александр Сергеевич призвал всех прийти на выборы и сказать свое слово во имя нашего же будущего. «Друзья, реально оцените обстановку и проголосуйте сердцем!».

И вот это будущее наступило. В прикрепленных файлах – фоторепортаж экс-депутата Мосгордумы по Западному округу, экс-депутата Госдумы Александра Тарнавского, который в минувшее воскресенье, 26 декабря, по просьбе жителей, активистов, экоактивистов, депутатов, принял участие во встрече на территории яблоневого сада в Фили-Давыдково. Предполагалось на встрече выступит один из участников Великой Отечественной войны, житель района, который после Победы в Великой Отечественной войне был среди тех, кто сажал этот сад, ухаживал за ним. Не смог, но его дети и внуки передали слова возмущения тем, как власти решили завершить юбилейный год 75 летия Победы, - вырубкой, уничтожением самого большого яблоневого сада на территории Москвы. Сада, посаженного участниками той войны…

В последние дни в соцсетях ЗАО, да и всей Москвы, много говорится о той больной теме, которую, как процитировано выше, затронул генерал-лейтенант Виталий Скрябин: «Мудрый философ Древней Греции Платон 2,5 миллиона лет назад сказал: «Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Вспоминается и то, как в начале декабря в парке на улице Ивана Франко, рядом с префектурой ЗАО, спили вековую дубовую рощу под строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Был уничтожен и знаменитый 300-летний Кунцевский дуб, свидетель самых важных событий последних столетий.

ИА Моссовет в ближайшее время вернется к этой теме, по итогам работы руководителей Московского центра защиты прав граждан «Справедливой России» в отделениях полиции ЗАО по вопросам тех активистов, которые были задержаны в минувшее воскресенье за несогласие с вероломной политикой городских властей, уничтожающих уникальные, памятные, любимые территории с зелеными насаждениями на территории ЗАО. 

В начале ноября депутат Госдумы и председатель комитета Галина Хованская написала премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, обосновывающее недопустимость уничтожения зеленых насаждений при строительстве платного северного дублера Кутузовского проспекта. Пришло время понять, почему рекомендации федеральных властей по этой теме, да и обещания самих московских властей оказались похерены. Почему это стало возможным в год 75-летия Победы. И – что делать…

В августе 2019 года Главгосэкспертиза одобрила проект подготовки строительства северного дублера Кутузовского проспекта. ИА МОССОВЕТ сообщало о деталях проекта. 

В прикрепленных файлах: фото из фоторепортажей Александра Тарнавского, Марии Байновой, скрины упомянутых материалов окружной газеты «На Западе Москвы» и другие материалы.

Юрий Загребной - главный редактор ИА МОССОВЕТ


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Теги: 
Москва  Кутузовский проспект  дублер  яблоневый сад  мнение редактора 

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