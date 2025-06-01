 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     14.06.2025 19:45

Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Миннесота  сенатор  палата представителей  лидер  убийство 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Представитель штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в субботу в результате «политически мотивированного убийства», заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз на пресс-конференции в субботу, сообщает CNN.

Начаты поиски, масштабная охота на подозреваемого, сообщают официальные лица после того, как лидер Демократической партии в Палате представителей Миннесоты был убит в результате «политически мотивированного» нападения.

По словам Уолца, сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена также стали жертвами того же человека, который выстрелил в них несколько раз. Они перенесли операцию и живы.

«Хоффманы уже вышли из операционной и получают медицинскую помощь, и мы настроены осторожно-оптимистично: они переживут эту попытку убийства», — сказал губернатор.

По словам Дрю Эванса, суперинтенданта Бюро по борьбе с преступностью Миннесоты,, полицейское управление Бруклин-Парка вместе с другими правоохранительными органами, такими как офис шерифа округа Хеннепин, Департамент общественной безопасности штата Миннесота, ФБР и BCA, в настоящее время активно разыскивают подозреваемого, который, по их мнению, совершил оба убийства.

Подозреваемый на свободе, и сейчас ведётся масштабная охота за ним, сообщили официальные лица на пресс-конференции. «Это очень масштабный поиск», — сказал начальник полиции Бруклин-Парка Марк Брули.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Миннесота  сенатор  палата представителей  лидер  убийство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:45 Происшествия Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты

19:26 В мире Путин и Трамп провели телефонный разговор

22:39 В мире Путин провел телефонные разговоры с Президентом Ирана и Премьер-министром Израиля

11:16 В мире Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана, удары продолжатся (обзор)

10:47 Город (Москва и область) Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru