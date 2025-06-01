Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты

14 июня — Mossovetinfo.ru — Представитель штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в субботу в результате «политически мотивированного убийства», заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз на пресс-конференции в субботу, сообщает CNN.



Начаты поиски, масштабная охота на подозреваемого, сообщают официальные лица после того, как лидер Демократической партии в Палате представителей Миннесоты был убит в результате «политически мотивированного» нападения.



По словам Уолца, сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена также стали жертвами того же человека, который выстрелил в них несколько раз. Они перенесли операцию и живы.



«Хоффманы уже вышли из операционной и получают медицинскую помощь, и мы настроены осторожно-оптимистично: они переживут эту попытку убийства», — сказал губернатор.



По словам Дрю Эванса, суперинтенданта Бюро по борьбе с преступностью Миннесоты,, полицейское управление Бруклин-Парка вместе с другими правоохранительными органами, такими как офис шерифа округа Хеннепин, Департамент общественной безопасности штата Миннесота, ФБР и BCA, в настоящее время активно разыскивают подозреваемого, который, по их мнению, совершил оба убийства.



Подозреваемый на свободе, и сейчас ведётся масштабная охота за ним, сообщили официальные лица на пресс-конференции. «Это очень масштабный поиск», — сказал начальник полиции Бруклин-Парка Марк Брули.