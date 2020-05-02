2 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Вылечились 15 013 человек. Умерло 1222 человека.



В Москве подтверждено 62 658 случаев заболевания.