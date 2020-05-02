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В России     02.05.2020 11:35

Более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России

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Теги:  коронавирус 

2 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Вылечились 15 013 человек. Умерло 1222 человека.

В Москве подтверждено 62 658 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус 

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