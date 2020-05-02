2 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в России зафиксировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Вылечились 15 013 человек. Умерло 1222 человека.
В Москве подтверждено 62 658 случаев заболевания.
12:05 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом
11:35 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
11:35 В России Более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России
08:53 Власть Москва значительно увеличила число тестов на коронавирус - Собянин
18:29 Город (Москва и область) Воробьев ввел в Московской области «масочный режим»
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены