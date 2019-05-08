8 мая. Mossovetinfo.ru – В России разрабатывается государственный стандарт озеленения крыш, до конца года он будет принят официально, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на члена комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Валерия Теличенко.



По словам Теличенко, в Москве уже начали озеленять крыши некоторых зданий. В связи с этим возникла необходимость создания государственного стандарта, который будет регулировать все вопросы, связанные с созданием и эксплуатацией «зеленых» крыш.



Теличенко отметил, что принятие госстандарта не означает, что все крыши сразу станут «зелеными», часть зданий просто технически не приспособлена для этого, а в жилых зданиях для озеленения крыш необходимо согласие жителей и коммунальщиков. Таким образом, «зеленые» крыши в первое время будут появляться в основном на бизнес-центрах, торговых центрах и спортивных комплексах.