18 апреля. Mossovetinfo.ru – Новый экологичский налог для предприятий может появится в России, сообщил в интервью «Российской газете» глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.



По словам Кириллова, новый налог могут ввести вместо штрафов, которые предприятия платят за сбросы неочищенных стоков в водные объекты. Кириллов отметил, что такой налог может стать для предприятий дополнительным стимулом для использования современных технологий очистки.



Также глава Росводресурсов рассказал, что государство оказывает помощь тем предприятиям, которые модернизируют очистные сооружения. В частности, за счет средств бюджета субсидируется процентная ставка по кредитам, взятым на эти цели.