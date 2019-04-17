Другие материалы
-
В России
18.04.2019, 09:37
Экологический налог для предприятий может появится в России
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Новый экологичский налог для предприятий может появится в России, сообщил в интервью «Российской газете» глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По словам Кириллов...
-
В России
17.04.2019, 12:15
Слухи о переходе Нарышкина на работу в Совфед безосновательны - СВР
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о том, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может перейти на работу в Совет Федерации не имеет под собой оснований, об этом заявило пресс-бюро С...
-
В России
17.04.2019, 08:51
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка»
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 17 апреля лицензию у московского «Тройка-Д Банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данным на 1 января, «Тройка-Д Банк»...