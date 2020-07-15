16 июля. Mossovetinfo.ru – Минтруд зафиксировал новый прожиточный минимуму по итогам I квартала 2020 года, соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Минюсте.



Прожиточный минимум на душу населения зафиксирован на уровне 10 843 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 731 рубль, для пенсионеров – 8944 рубля, для детей – 10 721 рубль.



По сравнению с IV кварталом 2019 года прожиточный минимум вырос на 2,2%. Наибольший рост показал прожиточный минимум для детей – 3,2%.



Прожиточный минимум определяется ежеквартально на основании статистических данных о потребительской корзине.