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В России     16.07.2020 13:22

Минтруд зафиксировал новый прожиточный минимум по итогам I квартала 2020 года

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Теги:  прожиточный минимум  Минтруд 

16 июля. Mossovetinfo.ru – Минтруд зафиксировал новый прожиточный минимуму по итогам I квартала 2020 года, соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Минюсте.

Прожиточный минимум на душу населения зафиксирован на уровне 10 843 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 731 рубль, для пенсионеров – 8944 рубля, для детей – 10 721 рубль.

По сравнению с IV кварталом 2019 года прожиточный минимум вырос на 2,2%. Наибольший рост показал прожиточный минимум для детей – 3,2%.

Прожиточный минимум определяется ежеквартально на основании статистических данных о потребительской корзине.


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Теги: 
прожиточный минимум  Минтруд 

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