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В России
16.07.2020, 13:22
Минтруд зафиксировал новый прожиточный минимум по итогам I квартала 2020 года
16 июля. Mossovetinfo.ru – Минтруд зафиксировал новый прожиточный минимуму по итогам I квартала 2020 года, соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Минюсте. Прожиточный минимум на ...
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В России
16.07.2020, 12:28
Врач рассказал, кому нужна вакцина от коронавируса
16 июля. Mossovetinfo.ru – Те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, в ближайшее время могут не вакцинироваться от повторного заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центр...
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В России
15.07.2020, 17:36
Иммунитет к коронавирусу выработался у 26% россиян - Роспотребнадзор
15 июля. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент иммунитет к коронавирусу выработался более чем у 26% жителей России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета п...