22 апреля. Mossovetinfo.ru – Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами по приросту населения за последние три года среди всех российских регионов, следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.



За последние три года численность населения в Севастополе выросла на 6,46%, в Ингушетии – на 5,2%, в Чечне – на 4,5%. Также высокие показатели прироста населения зарегистрированы в Тюменской (4,41%) и Ленинградской (3,88%) областях. Санкт-Петербург с приростом населения в 3,03% занял седьмое место, Москва (2,31%) – расположилась на двенадцатом месте.



Самая большая убыль населения зарегистрирована в Еврейской автономной области – за три года население там сократилось на 3,72%. На втором месте по убыли населения Магаданская область – 3,53%, на третьем – Тамбовская область (3,27%). Также в пятерку регионов с самым убывающим населением вошли Куганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).



В целом отмечается, что за три года лишь в 25 российских регионах зафиксирован прирост населения. В 60 остальных регионах страны население за это время сократилось.