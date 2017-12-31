Новый год-2018. Поздравление Владимира Путина

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом.



«Дорогие друзья. На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год. Все равно, мы воспоминаем его как новый, добрый, желанный.



Верим, что все загаданное в эти минуты - все наши надежды - исполнятся.



Новый год - прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве - с подарками и сюрпризами. С особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь. Если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их и ценить каждую минуту, проведённую с ними.



Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом - кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости.



Умение помогать, быть чутким, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом.



Где бы мы ни находились - за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров.



Как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает: выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь, мы вместе и в наших общих повседневных делах.



Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши чувства для достойных поступков и высоких достижений.



Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну. За труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.



Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви. Согреть заботой и вниманием.



Пусть в Новом году в жизни каждого человека, в каждой семье произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы. Чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас.



Искренне желаю вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России. Нашей любимой России!



Будьте счастливы. С Новым, 2018 годом!»



Трансляция новогоднего обращения Владимир Путина на Первом канале впервые пройдет во всех 11 часовых поясах за пять минут до полуночи. Для этого задействовали группировку космической связи, спутники и кабельные сети.