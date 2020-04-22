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В России     22.04.2020 08:44

Правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до конца года

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Теги:  счетчики  проверки  отмена  Росстандарт 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, правительство РФ разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок их проверки уже истек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

При этом, ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких счетчиков, а штраф за непроверенные счетчики взыскиваться не будет.

В сообщении указано, что поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года является ложной.

Решение об отмене обязательной проверки счетчиков принято для сокращения рисков заражения коронавирусом в условиях пандемии.

В России на 21 апреля было выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3873 человек, скончались – 456 человек.


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Теги: 
счетчики  проверки  отмена  Росстандарт 

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