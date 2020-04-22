22 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, правительство РФ разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок их проверки уже истек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.



При этом, ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких счетчиков, а штраф за непроверенные счетчики взыскиваться не будет.



В сообщении указано, что поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года является ложной.



Решение об отмене обязательной проверки счетчиков принято для сокращения рисков заражения коронавирусом в условиях пандемии.



В России на 21 апреля было выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3873 человек, скончались – 456 человек.