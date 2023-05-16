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В России     19.05.2023 07:03

Продажи девелоперов в крупнейших регионах снизились на 25–40%

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Теги:  жилье  спрос  падение  скидки  доходы  Москва  Подмосковье  сделки 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Снижение спроса на жилье и рост доли скидок заметно сказались на выручке застройщиков в крупнейших регионах. По итогам первого квартала этого года в Подмосковье показатель сократился на 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 25–32% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Dataflat.ru.

По данным bnMap.pro, в январе—марте 2023 года в Москве число покупок квартир в новостройках сократилось на 32%, до 23,8 тыс. лотов год к году. В Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области число сделок сократилось на 32–52% в зависимости от региона.

По данным Dataflat.ru, в феврале 2023 года в новостройках Москвы доля лотов, выставленных на продажу со скидкой, достигала 36% от общего объема предложения. А годом ранее с дисконтом предлагалось только 10% лотов.

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Карта места

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Теги: 
жилье  спрос  падение  скидки  доходы  Москва  Подмосковье  сделки 

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