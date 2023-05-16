Другие материалы
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В России
19.05.2023, 07:03
Продажи девелоперов в крупнейших регионах снизились на 25–40%
19 мая — Mossovetinfo.ru — Снижение спроса на жилье и рост доли скидок заметно сказались на выручке застройщиков в кр...
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В России
18.05.2023, 13:15
Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий принят Госдумой
18 мая - Mossovetinfo.ru - Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильц...
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В России
16.05.2023, 20:41
Госдума во вторник единогласно денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
16 мая - Mossovetinfo.ru - Государственная дума России во вторник на пленарном заседании единогласно приняла закон о д...