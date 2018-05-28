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В России     28.05.2018, 15:38

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед тремя выходными

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Теги:  Роструд  праздники  выходные  график работы 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя перед тремя выходными ждет россиян в начале июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

На следующей неделе все дни с понедельника 4 июня по субботу 9 июня включительно, будут рабочими. Это связано с последующим празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Выходной будет перенесен с субботы 9 июня на понедельник 11 июня.

Таким образом выходные продлятся с 10 июня по 12 июня. Продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня будет сокращена на 1 час.


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Теги: 
Роструд  праздники  выходные  график работы 

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