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В России     11.12.2019 12:14

Россияне смогут обращаться в медучреждения без предъявления полиса ОМС

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Теги:  здравоохранение  ОМС  полисы медицинского страхования  сервисы 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Россияне смогут обращаться в медицинские учреждения без предъявления полиса обязательного медицинского страхования, соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд ОМС и Фонд ОМС Московской области, сообщает RT.

Разрабатываемый сервис позволит проверять наличие медицинского страхования в регистратуре медучреждения в режиме реального времени без предъявления полиса на физическом носителе.

Помимо сервиса, который находится на этапе реализации, необходимые изменения будут внесены в нормативно-правовые акты.

При этом, по словам начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, новый сервис не будет обязательным к применению, региональные фонды ОМС самостоятельно будут решать вопрос об использовании нового сервиса. Кроме того, не планируется и отказ от использования полисов ОМС на физическом носителе.


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Теги: 
здравоохранение  ОМС  полисы медицинского страхования  сервисы 

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