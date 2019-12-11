11 декабря. Mossovetinfo.ru – Россияне смогут обращаться в медицинские учреждения без предъявления полиса обязательного медицинского страхования, соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд ОМС и Фонд ОМС Московской области, сообщает RT.



Разрабатываемый сервис позволит проверять наличие медицинского страхования в регистратуре медучреждения в режиме реального времени без предъявления полиса на физическом носителе.



Помимо сервиса, который находится на этапе реализации, необходимые изменения будут внесены в нормативно-правовые акты.



При этом, по словам начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, новый сервис не будет обязательным к применению, региональные фонды ОМС самостоятельно будут решать вопрос об использовании нового сервиса. Кроме того, не планируется и отказ от использования полисов ОМС на физическом носителе.