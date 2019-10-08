8 октября. Mossovetinfo.ru – С января 2020 года туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.



Как сообщили в пресс-службе, такое решение было принято по ряду причин. Пассажиры регулярно жаловались на завышенную стоимость посещения туалетов на вокзалах. Вопрос высокой стоимости услуги «санитарная комната» так или иначе упоминался в 20% обращений пассажиров. Кроме того, исследование показало, что на 87 вокзалах данная услуга даже при наличии оплаты показала убыточность.



Всего в России насчитывается 344 железнодорожных вокзала дальнего следования. На 80 из них посещение туалетов уже сделали бесплатным.



В настоящее время право на бесплатное посещение туалетной комнаты имеют только пассажиры поездов дальнего следования при предъявлении билета на поезд, который либо пришёл на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трёх часов. Кроме того, бесплатно посетить туалеты на вокзалах имеет право ряд льготных категорий пассажиров.