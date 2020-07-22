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В России     24.07.2020 09:15

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

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Теги:  пенсии  налоги  налоговый вычет 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Две саморегулируемые пенсионные организации направили в ЦБ РФ письмо с предложением ввести налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию, сообщают «Известия».

Письмо подготовлено Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Предлагается, что граждане, которые решат самостоятельно копить на будущую пенсию, получат право ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов. Кроме того, лимит исчисления налогового вычета предлагается поднять до 400 тысяч рублей.

В настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей и составляет 15,6 тысячи рублей. При этом, он охватывает не только пенсионное обеспечение, но и медицинскую страховку, страхование жизни и образовательный компонент. В результате, медицина и образование «выбирают» почти весь размер вычета. Также авторы предложения указывают, что размер вычета не индексировался более 10 лет.

Предоставление пенсионного налогового вычета с новым лимитом может стать серьезным стимулом для граждан, по самостоятельному формированию будущей пенсии.

В Центробанке заявили, что необходимо оценить, какой эффект может дать введение предлагаемого вычета. Он может дать толчок развитию негосударственного пенсионного обеспечения, однако реализовать идею могут помешать проблемы с падением реальных доходов населения и выпадением доходов бюджета на фоне экономического кризиса.


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Теги: 
пенсии  налоги  налоговый вычет 

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