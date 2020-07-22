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В России
24.07.2020, 09:15
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
24 июля. Mossovetinfo.ru – Две саморегулируемые пенсионные организации направили в ЦБ РФ письмо с предложением ввести налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию, сообщают «Известия...
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В России
23.07.2020, 15:03
Мишустин заявил о возможности избежать второй волны коронавируса
23 июля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России есть возможность избежать второй волны коронавируса в случае соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. «...
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В России
22.07.2020, 19:36
Случай повторного заражения коронавирусом зарегистрирован в России
22 июля, Mossovetinfo.ru - Во Владимирской области выявили случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области. «Один из медиков [регион...