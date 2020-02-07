7 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство России готовит поправки в закон «О гражданстве РФ», которые упростят процедуру получения российского гражданства для иностранцев, сообщает «Коммерсантъ».



Правительство предлагает убрать из закона пункт, который требует от иностранных граждан для получения российского гражданства отказаться от имеющегося гражданства. Таким образом, иностранцы смогут получить российский паспорт, не отказываясь от имеющегося гражданства.



При этом, по мнению депутатов Госдумы, возможны и другие изменения в закон о гражданстве. Например, из него могут убрать пункт о необходимости для соискателя гражданства непрерывного проживания на территории России в течение 5 лет, а также пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.



Изменения в законе о гражданстве будут направлены на упрощение получения российского гражданства для всех желающих – в первую очередь для русскоязычных диаспор за рубежом.



Сообщается, что работа над поправками в закон находится на завершающей стадии, уже в весеннюю сессию законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы.