27 сентября. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. При этом 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса вылечились 3 068 человек, умерли 99 человек.



Всего в России уже выявлено 1 151 438 случаев коронавируса во всех 85 регионах. Выздоровело 943 218 человек. Умерло 20 324 человек.



В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с 2 июня.