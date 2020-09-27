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В России     27.09.2020 10:44

В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. При этом 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса вылечились 3 068 человек, умерли 99 человек.

Всего в России уже выявлено 1 151 438 случаев коронавируса во всех 85 регионах. Выздоровело 943 218 человек. Умерло 20 324 человек.

В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с 2 июня.


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Теги: 
коронавирус 

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