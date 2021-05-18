Госдума приняла закон об отмене медосмотра призывников, имеющих основания для отсрочки

18 мая. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 18 мая, приняла в третьем окончательном чтении закон об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих право на отсрочку от или освобождение от призыва, не связанную с состоянием здоровья.



Закон предполагает, что граждане, которые имеют право на отсрочку или освобождение от военной службы не по медицинским показаниям, будут проходить медицинское освидетельствование только в том случае, если сами подадут заявление. Обязательный медосмотр для них отменяется.



В тоже время закон не касается тех, кто имеет право на отсрочку или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Для них медосмотр остается обязательным.