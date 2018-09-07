7 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова свои полномочным представителем в Приволжском федеральном округе, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Комаров сменил на этом посту Михаила Бабича, который в августе был назначен послом России в Белоруссии.



Ранее Комаров занимал пост генерального директора «Роскосмоса». В мае текущего года ушел в отставку.