Другие материалы
Власть
24.09.2025, 12:51
Путин назначил Гуцана Генеральным прокурором России после проведенных консультаций с Советом Федерации
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин после проведенных в среду консультаций с Советом Фе...
Власть
24.09.2025, 12:33
Игорь Краснов возглавил Верховный суд
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Р...
Власть
19.09.2025, 19:25
Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Ка...