Игорь Краснов возглавил Верховный суд

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.



Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.



Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание «Заслуженный юрист». Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ.



Игорь Краснов освобожден от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением председателем Верховного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Президент РФ Владимир Путин включил Игоря Краснова в состав комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ президента опубликован.



