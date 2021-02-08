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Власть     08.02.2021 09:32

Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

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Теги:  Миназдрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в новом списке сокращен список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

В список лекарств, которые рекомендуется использовать для лечения коронавируса у взрослых, вошли пять препаратов: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α» и «Умифеновир».

Рекомендованный ранее азитромицин из списка исключен.

Все рекомендованные препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный ИФН-α2b.

В рекомендациях также указано, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных доказательств того, что к коронавирусной инфекции присоединилась бактериальная.

Помимо этого, в новой версии рекомендаций опубликованы обновленные схемы лечения коронавируса в амбулаторных и стационарных условиях, которые зависят от тяжести течения заболевания. Уточняются подходы к лечению пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

Кроме того, в обновленной версии рекомендаций появились рекомендации по особенностям лечения пациентов с онкологией и хроническими болезнями почек. В частности, опубликованы рекомендации по особенностям диспансерного наблюдения пациентов, переболевших коронавирусом.

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Теги: 
Миназдрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

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