Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в новом списке сокращен список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.



В список лекарств, которые рекомендуется использовать для лечения коронавируса у взрослых, вошли пять препаратов: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α» и «Умифеновир».



Рекомендованный ранее азитромицин из списка исключен.



Все рекомендованные препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный ИФН-α2b.



В рекомендациях также указано, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных доказательств того, что к коронавирусной инфекции присоединилась бактериальная.



Помимо этого, в новой версии рекомендаций опубликованы обновленные схемы лечения коронавируса в амбулаторных и стационарных условиях, которые зависят от тяжести течения заболевания. Уточняются подходы к лечению пациентов с острой дыхательной недостаточностью.



Кроме того, в обновленной версии рекомендаций появились рекомендации по особенностям лечения пациентов с онкологией и хроническими болезнями почек. В частности, опубликованы рекомендации по особенностям диспансерного наблюдения пациентов, переболевших коронавирусом.