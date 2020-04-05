5 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Сообщается, что список формируется исходят из следующих критериев: предложения профильных министерств, оборот предприятий, численность их сотрудников. Доработка списка идет с участием губернаторов регионов.
В условиях пандемии коронавируса предприятия, попавшие в список, получат право учесть расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при налогообложении прибыли. Ранее в предварительный список, составленный кабмином, вошли более 650 компаний и предприятий.
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