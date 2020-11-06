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Власть     06.11.2020 14:30

Путин подписал новый закон о правительстве

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Теги:  Владимир Путин  Правительство РФ  законы 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал новый закон о правительстве, закон вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщается на официальном сайте Кремля.

Закон был внесен в Госдуму президентом России в рамках реализации внесенных изменений в Конституцию. 27 октября он был принят нижней палатой парламента.

Закон увеличивает роль Госдумы и Совета Федерации по формированию правительства. Премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров президент сможет назначать только после их утверждения Госдумой. Исключение касается глав ведомств силового бока - они назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.

Также новый закон дает право президенту отправить в отставку любого из членов Кабмина, не распуская все правительство целиком.

Помимо этого, новый закон определяет перечень полномочий правительства, и вводит запреты и ограничения, налагаемые на членов правительства согласно внесенным в Конституцию изменениям.


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Теги: 
Владимир Путин  Правительство РФ  законы 

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