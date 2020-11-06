6 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал новый закон о правительстве, закон вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщается на официальном сайте Кремля.



Закон был внесен в Госдуму президентом России в рамках реализации внесенных изменений в Конституцию. 27 октября он был принят нижней палатой парламента.



Закон увеличивает роль Госдумы и Совета Федерации по формированию правительства. Премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров президент сможет назначать только после их утверждения Госдумой. Исключение касается глав ведомств силового бока - они назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.



Также новый закон дает право президенту отправить в отставку любого из членов Кабмина, не распуская все правительство целиком.



Помимо этого, новый закон определяет перечень полномочий правительства, и вводит запреты и ограничения, налагаемые на членов правительства согласно внесенным в Конституцию изменениям.