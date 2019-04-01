1 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону теперь вначале будет начисляться доплата к пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем будет происходить индексация. Таким образом, пенсия будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации. Кроме того, законом предусмотрен перерасчет пенсий с 1 января 2019 года.
Закон был внесен в Госдуму правительством России после того, как Путин озвучил предложение о таком перерасчете в своем послании к Федеральному собранию. 21 марта закон был принят Госдумой.
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