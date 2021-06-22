Путин: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой

22 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в своей статье, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.



«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», - заявил президент России в статье, опубликованной в немецком издании Die Zeit.



По мнению президента России, в современном мире необходимо отказаться от груза прошлых обид, конфликтов и ошибок, и стремится к созданию «единого пространства безопасности и сотрудничества» на благо Европы и всего мира в целом.



