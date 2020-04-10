10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 13 по 19 апреля временно приостанавливается оказание услуг услуг каршеринга. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Это сделать в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Также нельзя будет оказывать услуг по перевозке пассажиров по заказу. Такси может работать только при наличии разрешения на осуществление таксомоторной деятельности на территории Москвы и области.
Собянин также сообщил, что на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Кроме того, в городе вводится система цифровых пропусков,
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