Власть 05.06.2020, 23:30 Минюст положительно оценил введенные в Москве и других регионах ограничительные меры

5 июня. Mossovetinfo.ru – Минюст России по итогам проведенного исследования заявил, что меры, введенные на территории России в рамках борьбы с коронавирусом (в том числе указы мэра Москвы и нормат...

Власть 05.06.2020, 22:33 Собянин заявил о предстоящем радикальном снятии ограничений из-за коронавируса

5 июня. Mossovetinfo.ru - Уже в понедельник 8 июня московские власти могут принять более радикальные решения о следующем этапе снятия ограничений , введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом мэр М...