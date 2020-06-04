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Власть
05.06.2020, 23:30
Минюст положительно оценил введенные в Москве и других регионах ограничительные меры
5 июня. Mossovetinfo.ru – Минюст России по итогам проведенного исследования заявил, что меры, введенные на территории России в рамках борьбы с коронавирусом (в том числе указы мэра Москвы и нормат...
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Власть
05.06.2020, 22:33
Собянин заявил о предстоящем радикальном снятии ограничений из-за коронавируса
5 июня. Mossovetinfo.ru - Уже в понедельник 8 июня московские власти могут принять более радикальные решения о следующем этапе снятия ограничений , введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом мэр М...
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Власть
04.06.2020, 17:32
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по изменениям в Конституцию только в Москве и Нижнем Новгороде
4 июня. Mossovetinfo.ru - ЦИК одобрил проведения электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Заявки на проведени...