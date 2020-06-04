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Власть     05.06.2020 22:33

Собянин заявил о предстоящем радикальном снятии ограничений из-за коронавируса

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Теги:  Собянин  Москва  режим  смягчение  коронавирус 

5 июня. Mossovetinfo.ru - Уже в понедельник 8 июня московские власти могут принять более радикальные решения о следующем этапе снятия ограничений , введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в пятницу 5 июня.

"Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал Собянин.

Мэр Москвы объяснил, что действующие с начала недели, с 1 июня,  послабления по режиму показали, что москвичи соблюдают социальную дистанцию в общественных местах. Также градоначальник отметил снижение заболеваемости, смертей в городе из-за COVID-19.

Напомним, что в Москве с 1 июня усилен масочный режим.

В пятницу 5 июня возобновили работу 82 ярмарки выходного дня.

Между тем, 5 июня ВОЗ разработала новые, более строгие, рекомендации по ношению масок из-за пандемии коронавируса.

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Теги: 
Собянин  Москва  режим  смягчение  коронавирус 

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