30 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.



Проект предусматривает сохранение дефицита бюджета на весь плановый период. Это связано с повышенными расходами из-за пандемии коронавируса.



Доходы бюджета запланированы на 2021 год в размере 18,76 триллионов рублей, в 2022 году - в размере 20,64 триллиона рублей, в 2023 году - в размере 22,26 триллиона рублей. В то же время расходы бюджета запланированы в размере 21,52 триллиона рублей в 2021 году, в размере 21,88 триллиона рублей в 2022 году и в размере 23,67 триллиона рублей в 2023 году.



Таким образом, дефицит бюджета составит 2,75 триллиона рублей в 2021 году, 1,25 триллиона рублей в 2022 году и 1,41 триллиона рублей в 20223 году.



Основными источниками погашения дефицита планируются государственные заимствования.



Рост экономики прогнозируется на уровне 3,3% в 2021 году, 3,4% - в 2022 году, и 3% - в 2023 году. При этом, планируется, что за весь указанный период уровень инфляции не превысит 4%.