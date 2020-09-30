 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     30.09.2020 13:51

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  бюджет  проект бюджета 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Проект предусматривает сохранение дефицита бюджета на весь плановый период. Это связано с повышенными расходами из-за пандемии коронавируса.

Доходы бюджета запланированы на 2021 год в размере 18,76 триллионов рублей, в 2022 году - в размере 20,64 триллиона рублей, в 2023 году - в размере 22,26 триллиона рублей. В то же время расходы бюджета запланированы в размере 21,52 триллиона рублей в 2021 году, в размере 21,88 триллиона рублей в 2022 году и в размере 23,67 триллиона рублей в 2023 году.

Таким образом, дефицит бюджета составит 2,75 триллиона рублей в 2021 году, 1,25 триллиона рублей в 2022 году и 1,41 триллиона рублей в 20223 году.

Основными источниками погашения дефицита планируются государственные заимствования.

Рост экономики прогнозируется на уровне 3,3% в 2021 году, 3,4% - в 2022 году, и 3% - в 2023 году. При этом, планируется, что за весь указанный период уровень инфляции не превысит 4%.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  бюджет  проект бюджета 

Возврат к списку

Лента новостей

14:30 Другое Дюков: РФС не рассматривает вопрос приостановки чемпионата России из-за коронавируса

13:51 Власть В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

13:12 В мире Трамп и Байден провели первые дебаты

12:08 В России В России ресторанам запретят включать чаевые в чек с 2021 года

11:47 Власть Путин: нужно жестко заняться декриминализацией лесной отрасли

Актуальные материалы

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru