15 декабря. Mossovetinfo.ru - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за клевету в интернете предлагается ввести уголовную ответственность, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.



В настоящее время в России существует уголовная ответственность за клевету, которая содержится в публичном выступлении, демонстрируемом произведении или опубликована в СМИ. Однако часто подобная информация публикуется в интернет-ресурсах, которые не зарегистрированы как СМИ.



Законопроект предлагает внести в статью о клевете положение, согласно которому уголовная ответственность будет наступать «за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».



Согласно существующему законодательству, наказанием за клевету может быть штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов.