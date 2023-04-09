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Власти Москвы могут получить право устанавливать особенности платы за отопление в домах
18 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить власти Мос...
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11.04.2023, 17:44
"На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин
11 апреля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисб...
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09.04.2023, 14:45
Путин проведет мероприятия в честь Дня космонавтики и посетит пасхальное богослужение - ТВ
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в деловых и торжеств...