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Власть     19.04.2023 11:41

Власти Москвы могут получить право устанавливать особенности платы за отопление в домах

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Теги:  Москва  отопление  особенности  плата  законопроект 

18 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить власти Москвы правом устанавливать особенности определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Особенности касаются вопроса расчета среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Теги: 
Москва  отопление  особенности  плата  законопроект 

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