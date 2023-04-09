Власти Москвы могут получить право устанавливать особенности платы за отопление в домах

18 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить власти Москвы правом устанавливать особенности определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.



Особенности касаются вопроса расчета среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.